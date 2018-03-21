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17:12 | 22.03.2018

В ДТП на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда пострадали два человека, в том числе ребенок

Сегодня днем произошло ДТП на 26-м километре автодороги Нижний Тагил — Верхняя Салда. По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, не справилась с управлением, машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai Accent и Toyota. В последнем автомобиле ехала семья: мужчина, женщина и ребенок — девочка двух лет. В результате ДТП мать получила перелом ноги, девочка — ушибы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сопутствующим фактором ДТП стало неудовлетворительное состояние дороги из-за снегопада. В адрес дорожной организации выдано предписание о необходимости устранения недостатков.

В ДТП на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда пострадали два человека, в том числе ребенок

© «Вечерние Ведомости»

 


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