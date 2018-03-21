Свердловский облсуд дал 24 года строгого режима уральцу, убившему трех пенсионеров

16:57 | 22.03.2018

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого жителя села Патруши Сысертского района Яна Череповского. Его признали виновным в убийстве трех пожилых людей и ряде других преступлений.



Вечером 20 мая 2016 года Череповский проник в дом пожилой супружеской пары на улице Революции в селе Патруши, нанес им множественные удары монтировкой, отчего мужчина и женщина, которым было по 77 лет, скончались. Преступник взял из их дома 100 тысяч рублей и поджег дом.



Аналогичное преступление Череповский совершил в ночь с 9 на 10 марта 2017 года в доме на улице Мира, где он ножом убил 79-летнюю женщину и похитил 6 тысяч рублей.



В ходе суда государственный обвинитель запросил для свердловчанина пожизненное лишение свободы, однако суд принял решение о назначении наказания в виде 24 лет в колонии строгого режима со взысканием в пользу родственников погибших 2,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: bzns.media