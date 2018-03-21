Красой ЕВРАЗа на Урале стала машинист конвейера аглоцеха ЕВРАЗ КГОКа Юлия Останкова

Машинист конвейера аглофабрики ЕВРАЗ КГОКа Юлия Останкова победила в корпоративном конкурсе «Краса ЕВРАЗа — 2018». Девушка стала лучшей среди десяти финалисток уральских предприятий компании.Конкурс «Краса ЕВРАЗа» прошел в шестой раз. Девиз праздника в этом году: «Нам здесь работать, нам здесь жить».Участницы финала сняли видеоролики, в которых рассказали о любимых местах Нижнего Тагила и Качканара. Во время подготовки к конкурсу девушки провели мастер-классы для воспитанников реабилитационных центров, поучаствовали в фотосессиях и попробовали себя в роли телеведущих. В финале каждая участница подготовила творческое выступление: контролер отдела внешней приемки ЕВРАЗ НТМК Дарья Голуб исполнила танец в стиле диско, машинист крана обогатительной фабрики ЕВРАЗ КГОКа Светлана Шипицина спела народную песню «Ах, мамочка», сепараторщик цеха обогащения ЕВРАЗ КГОКа Мария Костина подготовила танец живота. Работницы двух предприятий сразились друг с другом в танцевальном хип-хоп-баттле, интеллектуальном конкурсе, и даже стали моделями на дефиле.Победительница конкурса Юлия Останкова в финале исполнила песню известной рок-группы. Юлия впервые принимала участие в конкурсе красоты. Машинистом конвейера фабрики окускования ЕВРАЗ КГОКа она работает чуть больше года, следит за качеством агломерата — сырья для доменных печей. С детства Юлия занимается пением и танцами.Во время подготовки к финалу в социальных сетях и на корпоративном интранет-портале компании проходило голосование за понравившуюся девушку. Молодежь ЕВРАЗ КГОКа отметила машиниста крана обогатительной фабрики Нину Пономареву, ЕВРАЗ НТМК — воспитателя детского сада № 145 МАДОУ «Радость» Наталью Кривину. Победительницей голосования на корпоративном портале стала ведущий экономист ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле Наталья Балакина, она получила звание «Мисс Интранет». Вместе с Красой ЕВРАЗа девушка отправится на летний выходной в Москву.