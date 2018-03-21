В Верхней Пышме пройдет детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына

16:34 | 22.03.2018

С 26 по 30 марта в Верхней Пышме пройдет третий хоккейный турнир памяти Александра Козицына, участие в котором примут восемь детских хоккейных команд из Свердловской и Оренбургской областей, республик Башкортостан и Северная Осетия — Алания.



Торжественная церемония открытия турнира состоится 26 марта в 16:00. В числе почетных гостей генеральный директор УГМК-Холдинга, президент ХК «Автомобилист», президент фонда «Дети России» Андрей Козицын, директор по общим вопросам УГМК-Холдинга, вице-президент фонда «Дети России» Владимир Белоглазов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.



Отмечается, что в этом году у турнира появится трофейный кубок весом 8,5 кг и высотой 670 мм, изготовленный уральскими ювелирами. На пьедестал кубка будут наносить названия команд-победителей.



Расписание мероприятий турнира на 26 марта:



10:00–11:45 игра ХК «Горняк» (Сибай) — ХК «Металлург» (Серов);

12:00–13:45 игра ХК «Аланские Барсы» (Владикавказ) — ХК «Горняк» (Учалы);

14:00–15:45 игра ДЮСШ № 2 (Медногорск) — ХК «Олимпик» (Сухой Лог);

16:00–16:30 торжественное открытие турнира.



Вход свободный. Также за играми можно следить на портале «ГрифонИнфо» и ресурсе YouTube (канал «УГМК-Телеком»).