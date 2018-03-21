Названы победители конкурса концепций ЭКСПО-парка в Екатеринбурге

Стали известны победители открытого международного конкурса на разработку концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге. Напомним, что для «умного города» зарезервировано 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда.Конкурс состоял из двух частей: жюри определило лучшие социально-философские и архитектурно-градостроительные концепции. Победители определялись тайным голосованием. По словам главы региона Евгения Куйвашева, который является председателем конкурсного жюри, заявки поступили из России, Республики Беларусь, Франции, Италии, Японии, Польши, Великобритании и США.Лучшую архитектурно-градостроительную концепцию предложило Архитектурное бюро «Бешу и партнеры» (Франция), которое уже имеет опыт в проектировании ЭКСПО-парков в Милане и Шанхае. На втором и третьем местах — архитектурная группа «Ин.Форм» (Екатеринбург) и проектный институт «Арена» (Москва).Победителем в номинации на лучшую социально-философскую концепцию стал студент пятого курса Уральского архитектурно-художественного университета Владимир Сбеглов. Он предложил использовать шестиугольные конструкции, которые будут возвышаться вторым этажом над землей. Второе место у проекта «Зеленый мост через поколения» (Россия, Казахстан), третье — у отца и сына Филиппа и Ивана Никандровых.«Проведение ЭКСПО позволит нам создать на берегу Верх-Исетского пруда уникальное место силы, которое даст колоссальный импульс преобразованиям жизни как в масштабах Свердловской области, так и в масштабах нашей страны и всего мира. Этот мегапроект станет катализатором мощных экономических и социальных процессов и даст возможность интегрировать в жизнь все самые смелые идеи и передовые достижения научно-технологического прогресса», — отметил Евгений Куйвашев.Напомним, что за право проведения ЭКСПО в 2025 году Екатеринбург борется с Осакой и Баку.