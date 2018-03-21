На Урале к четырем годам колонии приговорили недобросовестного застройщика

15:40 | 22.03.2018

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении застройщика, причинившего многомиллионный ущерб 93 гражданам.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в 2011–2013 годах Александр Михайленко приобрел шесть земельных участков в частном секторе Ленинского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга, после чего самовольно, без разрешения городской администрации, строил здесь многоквартирные дома.



При этом Михайленко продал квартиры 93 гражданам, причинив им таким образом ущерб на общую сумму более 95 млн рублей.



В итоге суд приговорил застройщика к четырем годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: polit74.ru