В ЗакСО рассмотрят предложение Куйвашева об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга

15:27 | 22.03.2018

В Законодательное собрание Свердловской области внесены поправки в закон «Об избрании органов местного самоуправления». По информации СМИ, документ предусматривает отмену прямых выборов главы Екатеринбурга и введение системы, при которой глава будет избираться депутатами городской думы.



Поправки в ЗакСО внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Они будут рассмотрены на очередном заседании 3 апреля.