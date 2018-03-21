1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря

14:57 | 22.03.2018

Детская оздоровительная кампания стартует в Екатеринбурге 1 апреля. Традиционно подать заявления можно через центры муниципальных услуг, многофункциональные центры и Единый портал госуслуг. С 2 апреля также можно обращаться в приемные комиссии лагерей.



Как рассказала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в этом году будет работать 17 муниципальных загородных лагерей и 4 ведомственных, а также 132 лагеря с дневным пребыванием. В загородные лагеря подготовлено 18 тысяч 83 путевки с максимальной стоимостью 20 тысяч 40 рублей (для льготных категорий — от 4 595 до 7 684 рублей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить путевку бесплатно). В лагеря с дневным пребыванием предусмотрено 25 тысяч 366 путевок, цена — 2 тысячи 843 рубля (для льготников — до 698 рублей или бесплатно).



Кроме того, будет распределено 4 тысячи 975 путевок в санаторно-оздоровительные организации. Их стоимость — 26 тысяч 933 рубля. Записать своего ребенка можно с 25 апреля.





Фото: city-mall.ru