Рост налогов в России неизбежен

14:34 | 22.03.2018

Именно на такие мысли наталкивают участившиеся информационные сообщения в СМИ о повышении того или иного налога. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, на одном из первых после выборов совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалась возможность повышения подоходного налога.



По словам собеседников «Ведомостей», обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 %, т. е. на два процента, но с введением необлагаемого минимума, о размере которого не говорится ничего.



Напомним, что осенью 2017 года на совещаниях в правительстве уже обсуждали и анализировали последствия повышения НДФЛ до 15–16 процентов и введение такого минимума. Окончательного решения пока не принято, подчеркивает собеседник издания, однако другой чиновник заявил «Ведомостям», что «консенсус достигнут».



Кроме того, по данным «Ведомостей», из Минфина поступило предложение обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников, а также снизить страховые взносы до 22 процентов в обмен на рост налога на добавленную стоимость (НДС) до тех же 22 процентов для всей экономики. По словам источников издания, эти маневры пока не нашли поддержки.



Мало того, обсуждается возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж), который может быть введен как часть налогового маневра — вместо повышения НДС при снижении страховых взносов, сообщает источник издания.



Обсуждается и отмена льготной ставки НДС в 10 %, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. По словам сразу двух источников издания, Минфин предлагает заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие для бедных.



«В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения. Решения будут приняты позже», — передаёт издание слова пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой.



Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минфина отказались от комментариев, хотя в январе на вопрос «Ведомостей» о планах повышения НДФЛ после выборов министр финансов Антон Силуанов заявил, что выступает против, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решений пока нет. Представители Минэкономразвития также не ответили на запрос «Ведомостей».



Фото: glx.su