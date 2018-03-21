В Свердловской области стало больше миллионеров

14:28 | 22.03.2018

В 2017 году в Свердловской области зарегистрировано 25,2 тыс. миллионеров, этот показатель вырос на 17 %. Данные граждане предоставили налоговые декларации с суммой дохода более 1 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на замруководителя УФНС России по региону Лидию Исаеву.



«Это физические лица, которые получили доходы от реализации ценных бумаг либо доходы в виде дивидендов. Это также связано с общим ростом благосостояния в стране», — сказала в ходе пресс-конференции Лидия Исаева.



При этом в регионе на два человека уменьшилось число миллиардеров, теперь их шесть.





Фото: cepia.ru