В Верхней Салде ликвидируют коммунальную аварию

14:06 | 22.03.2018

Сегодня утром на улице Молодежный поселок в Верхней Салде произошла коммунальная авария, поврежден магистральный трубопровод диаметром 57 мм. На месте работают две ремонтные бригады Верхнесалдинской теплосетевой компании – 19 человек – и пять единиц специализированной техники, а также оперативная группа МЧС.



- В зоне снижения параметров теплоснабжения 6 жилых домов, одно административное здание. Социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: globalsib.com