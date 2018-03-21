Свердловские справедливороссы прокомментировали решение своего коллеги сложить полномочия депутата

13:50 | 22.03.2018

В свердловском региональном отделении «Справедливой России» прокомментировали решение депутата Законодательного Собрания Евгения Лобова досрочно сложить с себя полномочия. Как сообщил veved.ru секретарь бюро совета реготделения партии «СР», депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, следующим по списку в Октябрьской группе, от которой избирался Лобов, идет Алексей Холодарев и по порядку мандат должен отойти ему.



«Иных вариантов внутри совета партии не рассматривалось», – отметил Дмитрий Ионин.



Отметим, что Алексей Холодарев является предпринимателем в сфере IT-бизнеса, ранее он был представителем компании 1С на Урале.



По имеющейся у издания информации, внутри партии уже началась борьба за освобождающийся мандат. Если Холодарев откажется, то будут рассмотрены кандидатуры предпринимателя Егора Шаламовских и председателя думы Алапаевска Сайгида Билалова.