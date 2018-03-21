В Кольцово у пассажирки изъяли 65 кг эфирных масел

13:44 | 22.03.2018

На Кольцовской таможне изъяли 65 кг парфюмированных масел у жительницы Челябинска, которая возвращалась из Дубая. Женщина купила два билета, чтобы перевести такой багаж, но не задекларировала его.



По словам пассажирки, она решила заняться производством духов, для этого и приобрела такое количество эфирных масел. Сейчас 372 емкости с маслами изъяты для определения их стоимости и назначения штрафа.





Фото: пресс-служба Кольцовской таможни