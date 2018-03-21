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13:44 | 22.03.2018
В Кольцово у пассажирки изъяли 65 кг эфирных масел
По словам пассажирки, она решила заняться производством духов, для этого и приобрела такое количество эфирных масел. Сейчас 372 емкости с маслами изъяты для определения их стоимости и назначения штрафа.
Фото: пресс-служба Кольцовской таможни
© «Вечерние Ведомости»
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