Свердловчанин заплатит 4,5 млн рублей за незаконную рубку деревьев

13:28 | 22.03.2018

Шалинский районный суд признал мастера ООО «Парк инновационных технологий» Александра Великанова виновным в незаконной рубке деревьев на территории Староуткинского участкового лесничества и назначил наказание в виде условного срока на два года.



Кроме того, как сообщает пресс-служба облсуда, мужчина должен возместить ущерб Государственному казенному учреждению Свердловской области «Шалинское лесничество», в чей состав входит Староуткинское участковое лесничество. Речь идет о сумме в 4,5 млн рублей.



По данным следствия, весной 2017 года Великанов дал указание своим подчиненным на вырубку деревьев.