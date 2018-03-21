В свердловской полиции прокомментировали скандал вокруг «резиновой» квартиры на Эльмаше

12:58 | 22.03.2018

В ГУ МВД России по Свердловской области сделали официальное заявление по факту обнаружения квартиры на Эльмаше, где было зарегистрировано 6 844 мигранта. Несмотря на то, что в отношении владельца квартиры было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан, он продолжал их регистрировать. По данному факту проводят проверку прокуратура и Следственный комитет, которые дадут оценку качеству расследования уголовного дела и выяснят, нет ли в действиях полицейских признаков халатности.



Между тем в свердловском полицейском главке отмечают, что незаконную регистрацию иностранных граждан в квартире дома на улице Баумана в Екатеринбурге выявили именно сотрудники полиции.



«Вместе с тем пресечь факты постановки людей на учет, по мнению специалистов, было невозможно, так как действующее законодательство нашей страны, как это ни парадоксально, не содержит ни одного основания для отказа в регистрации по месту пребывания», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, дважды, в мае и сентябре 2017 года, уголовное дело было готово для направления в суд.



«Но, по данным дознавателей, в связи с судебным обжалованием подозреваемым действий должностных лиц полиции в порядке статьи 125 УПК РФ прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного преследования», — говорит Горелых.



Он уверен, что Следственный комитет, который начал доследственную проверку, а также сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные меры реагирования.



Что характерно, в прокуратуре заявляют, что при изучении уголовного дела было установлено, что за год расследования мужчина был лишь допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения не избиралась, в прокуратуру Орджоникидзевского района не поступало ни в 2017 году, ни в 2018 году для утверждения обвинительного заключения уголовное дело.



«Более того, прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в июле 2017 года отменила незаконное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное сотрудниками полиции. После чего сотрудники полиции вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела, которое прокуратура как незаконное отменила в сентябре 2017 года», - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Также прокуратура вносила неоднократно представления в адрес начальника отдела полиции № 14 и начальника УМВД по г. Екатеринбургу об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства в связи с волокитой по уголовному делу. Сотрудники отдела полиции были привлечены к ответственности.