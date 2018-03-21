Депутат ЗакСО Евгений Лобов подал заявление о досрочном сложении полномочий

12:56 | 22.03.2018

Из Законодательного собрания Свердловской области досрочно уходит один из депутатов, член фракции «Справедливой России» Евгений Лобов. Он уже написал заявление о сложении полномочий, которое будет рассмотрено 3 апреля на очередном заседании.