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12:41 | 22.03.2018

Евгений Куйвашев провел заседание по вопросам посевной кампании 2018 года

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание регионального правительства. Обсуждали вопросы посевной кампании 2018 года. Глава региона обратил внимание на обеспечение сельскохозяйственных организаций финансами, а также качественными семенами и удобрениями.

«При возникновении сложностей с получением кредитов прошу отраслевое министерство реагировать максимально оперативно, принимать необходимые меры для обеспечения доступа сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам. Во-вторых, обращаю внимание на уровень ресурсной подготовки к проведению посевной кампании. Все сельхозорганизации должны быть в полном объеме обеспечены качественным семенным материалом, минеральными удобрениями, техникой и топливом. Прошу эти вопросы держать на особом контроле. В-третьих, в фокусе внимания должна быть организация работы в самих хозяйствах», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что в этом году на нужды АПК направлено почти 4 млрд рублей, большая часть из них выделена из областного бюджета. Кроме того, создан областной оперативный штаб для решения возможных проблем, связанных с подготовкой к сезонным работам.

Евгений Куйвашев провел заседание по вопросам посевной кампании 2018 года

Евгений Куйвашев провел заседание по вопросам посевной кампании 2018 года

© «Вечерние Ведомости»

 


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