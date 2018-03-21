28 марта в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы

12:26 | 22.03.2018

28 марта, с 9:00 до 13:00, в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы. Механизированная группировка войск Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона пройдет по улице Новосибирской (от улицы Палисадной до улицы Окружной), по улице Зенитчиков (от Палисадной до Братской), по улице Патриса Лумумбы (от Братской до Военной) и Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской Второй). В указанной время данные улицы будут закрыты для транспорта и пешеходов. Такие же репетиции пройдут 4, 11, 18 и 24 апреля.



Кроме того, 27 апреля, 2 и 4 мая состоятся полномасштабные ночные репетиции парада непосредственно на проспекте Ленина. В связи с этим с 18:00 до 04:00 будут перекрыты улицы: проспект Ленина (от Луначарского до Репина), улица Репина (от проспекта Ленина до Малышева), улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).