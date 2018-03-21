СКР проводит доследственную проверку из-за «резиновой» квартиры в Екатеринбурге

11:59 | 22.03.2018

Следственные органы начали доследственную проверку по признакам наличия в действиях должностных лиц миграционного отдела полиции халатности из-за регистрации в квартире на Баумана, 20, более 6,8 тысячи иностранцев.



Напомним, что летом 2016 года в указанной квартире было зарегистрировано 57 иностранцев, на момент возбуждения уголовного дела в декабре 2016 года — уже около 1 тыс. человек, а через год, в течение которого шло расследование, в квартире уже оказались зарегистрированы 6 844 иностранца.



— В ходе проверки следствием СКР будет тщательно проанализирована ситуация, при которой, несмотря на расследование органами внутренних дел уголовного дела, значительно возросло число зарегистрированных в этой же квартире граждан, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.



По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, на протяжении 10 лет в данной квартире было зарегистрировано 20 тысяч иностранцев. В этом признался владелец квартиры, который регистрировал иностранцев за вознаграждение.





Фото: bizbi.ru