Жителя Алапаевска, стрелявшего в прохожих из пневматического пистолета, отправили в колонию

34-летнего ранее судимого жителя Алапаевска приговорили к 2 годам 10 месяцам лишения свободы за хулиганство.Инцидент произошел в июле 2017 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал стрелять в прохожих и проезжающие автомобили из пневматического пистолета.К счастью, тогда никто не пострадал. Один из автомобилистов сообщил в полицию, и прибывший наряд арестовал хулигана. При разбирательстве мужчина не смог объяснить мотивы своего поведения.