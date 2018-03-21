В Екатеринбурге пройдет туристическая выставка UralTravelMarket

11:02 | 22.03.2018

В Екатеринбурге, параллельно с международным туристическим форумом «Большой Урал», пройдет туристическая выставка UralTravelMarket. На протяжении двух дней, 20 и 21 апреля, будут работать девять площадок, где в том числе представят маршруты путешествий по Уральскому региону, России и зарубежным странам. Кроме того, одну из площадок займут мастера народных художественных промыслов, которые проведут мастер-классы для посетителей.



«UralTravelMarket — площадка для продвижения туристических ресурсов нашего региона на международном туристическом форуме «Большой Урал» — выросла в отдельную выставку. Мы уверены, что представители муниципалитетов нашего региона, а также мастера народных художественных промыслов смогут максимально эффективно использовать эту площадку, чтобы продемонстрировать туристические возможности», — отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.



Выставка UralTravelMarket пройдет в Екатеринбурге уже второй раз.





Фото: ekatb.ru