Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 марта 2018 года

10:44 | 22.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 21.03.2018 до 08:00 22.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 143 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 90 противоправных деяний. Из них: два убийства, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 18 краж чужого имущества, два угона автотранспорта, пять фактов мошенничества, 20 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 12 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 630 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 19 сотрудников органов внутренних дел, 12 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области