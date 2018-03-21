Больше года будет перекрыт участок улицы Калинина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге более чем на год запретят движение транспорта по улице Калинина на участке от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового. Это связано со строительством жилого дома на перекрестке переулка Соснового и улицы Калинина.Указанный участок будет перекрыт с 24 марта 2018 года до 30 августа 2019 года. Автомобилистам предлагают объезды по улицам Кировградской, Народного Фронта, Уральских Рабочих и Бакинских Комиссаров.