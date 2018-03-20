На Урале фигуранты дела о хищении средств Областной станции переливания крови отделались условными сроками

10:06 | 22.03.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему начальнику ремонтно-эксплуатационного участка ГБУЗ «Областная станция переливания крови» Дмитрию Глебову и его знакомому — руководителю ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг» Алексею Копьеву.



Судом установлено, что подсудимые, совместно с заместителем главного врача по административно-хозяйственной части Областной станции переливания крови, уголовное преследование которого прекращено в связи с его смертью, похитили бюджетные средства на общую сумму более 2 млн рублей. Для этого они заключили фиктивные договоры поставки запасных частей для центрифуг.



В итоге Дмитрия Глебова приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года, Алексея Копьева — к четырем с половиной годам условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом в 100 тыс. рублей. Кроме того, подсудимые должны компенсировать материальный ущерб.





Фото: app.sm-news.ru