Свердловскую область на конкурсе «Мисс Россия – 2018» представят две претендентки

Анастасия Каунова

Полина Костюк

На конкурсе «Мисс Россия – 2018», который скоро начнется в Москве, Свердловскую область представят две девушки: обладательница титула «Мисс Екатеринбург – 2017» Анастасия Каунова и Полина Костюк, которая также претендовала на звание первой уральской красавицы в прошлом году.Отметим, что в кастинге национального конкурса красоты принимали участие более 350 девушек со всей России. В итоге были отобраны 50 претенденток на корону.