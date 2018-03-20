Новости дня
09:53 | 22.03.2018
Свердловскую область на конкурсе «Мисс Россия – 2018» представят две претендентки
На конкурсе «Мисс Россия – 2018», который скоро начнется в Москве, Свердловскую область представят две девушки: обладательница титула «Мисс Екатеринбург – 2017» Анастасия Каунова и Полина Костюк, которая также претендовала на звание первой уральской красавицы в прошлом году.
Отметим, что в кастинге национального конкурса красоты принимали участие более 350 девушек со всей России. В итоге были отобраны 50 претенденток на корону.
Фото: ifvremya.ru; fitnes.3zs.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
10:06 | 22.03.2018
На Урале фигуранты дела о хищении средств Областной станции переливания крови отделались условными сроками
09:41 | 22.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 марта 2018 года
09:29 | 22.03.2018
В Талице мужчина спас соседку из пожара
09:09 | 22.03.2018
Житель Екатеринбурга признался, что за 10 лет зарегистрировал в своей квартире 20 тысяч иностранцев
23:41 | 21.03.2018
Коммунальный актив екатеринбургского депутата пытается обанкротить уралмашевская УК
22:54 | 21.03.2018
Свердловскую область вновь атакуют холод и сильный ветер
22:38 | 21.03.2018
«Справедливая Россия» может объединиться с КПРФ и ЛДПР
21:11 | 21.03.2018
На Среднем Урале число младшего медперсонала сократилось в четыре раза
20:51 | 21.03.2018
В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погиб один человек
20:05 | 21.03.2018
Екатеринбуржцев предупредят о сносе телебашни звуками сирены
18:20 | 21.03.2018
В Перми пройдет спортивный праздник «День ГТО»
17:57 | 21.03.2018
Депутат Госдумы предложил вернуть Екатеринбургу мэра-хозяйственника
16:51 | 21.03.2018
В Свердловской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ
16:27 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев с помощью благотворительной акции в честь своего дня рождения собрал 5,1 млн руб. для больных детей
15:56 | 21.03.2018
Трех автомобилистов в Екатеринбурге арестовали на пять суток за тонировочную пленку
15:43 | 21.03.2018
Завтра в пермской гимназии № 2 заработает современный медиацентр
15:39 | 21.03.2018
ГИБДД запретила левые повороты на двух улицах Екатеринбурга
15:22 | 21.03.2018
В екатеринбургский зоопарк из Чехии прибыли две речные выдры
14:57 | 21.03.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали в Греции и на Кипре
14:46 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров
14:28 | 21.03.2018
Восемь лет колонии получил тагильчанин за насилие в отношении представителей власти
14:05 | 21.03.2018
В Шадринске 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматики в школе
13:55 | 21.03.2018
Красноуфимский суд признал незаконным увольнение машиниста РЖД
13:39 | 21.03.2018
Прокуратура вскрыла крупную незаконную вырубку сосны в Кетовском районе
13:29 | 21.03.2018
В Екатеринбурге стартовал ежегодный конкурс лучших налогоплательщиков
12:40 | 21.03.2018
Пассажиропоток аэропорта Пермь демонстрирует уверенный рост
12:26 | 21.03.2018
В Перми изменилось расписание светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет
12:13 | 21.03.2018
Жители Пермского края обеспечены торговыми площадями
12:03 | 21.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 марта 2018 года
11:36 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев и Сергей Вахруков провели совместное антитеррористическое совещание
11:19 | 21.03.2018
Утром 24 марта в районе телебашни перекроют две улицы
10:38 | 21.03.2018
Стартовала регистрация на форум «УТРО», который в этом году пройдет в Курганской области
10:36 | 21.03.2018
В Екатеринбурге задержали мужчину и женщину с крупной партией наркотиков
10:18 | 21.03.2018
Коммунальная авария на улице Стахановской ликвидирована
10:00 | 21.03.2018
В Свердловской области пройдет фестиваль японской культуры
09:52 | 21.03.2018
«Екатеринбург Арена» обрела собственника
09:40 | 21.03.2018
На Урале объявился «главнокомандующий войсками СССР»
09:27 | 21.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 20 марта 2018 года
09:18 | 21.03.2018
В тагильской колонии появился салон красоты
21:34 | 20.03.2018
В районе Центрального стадиона в Екатеринбурге запретят парковку на нескольких улицах
20:36 | 20.03.2018
Житель Режа убил и сжег своего собутыльника