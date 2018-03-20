ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 21 марта произошло 5 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли, ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести.Так, вна 282-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомашины «НИССАН Х-ТРЭЙЛ», двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Перми, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной «Ленд Ровер», двигающейся во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомашины «НИССАН Х ТРЭЙЛ» скончался на месте ДТП; женщина 1977 г. р. — пассажир автомашины «НИССАН Х ТРЭЙЛ» — госпитализирована в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом грудной клетки, перелом грудного отдела позвоночника, тупая травма живота; водитель автомашины «Ленд Ровер» госпитализирован в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, открытые переломы обеих ног; девушка 1990 г. р. — пассажир автомашины «Ленд Ровер» — госпитализирована в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом правой руки, тупая травма живота.на 10-м км ЕКАД водитель автомашины «Шкода-Октавия», следуя по ЕКАД со стороны аэропорта Кольцово в сторону г. Березовский, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП пешеход, мужчина 1977 г. р., госпитализирован в 24-ю ГБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом левого бедра, травматический шок (скончался в больнице в 23:50).в Екатеринбурге на улице Завокзальной водитель автомашины «Тойота-Авенсис», следуя по территории овощебазы № 4, допустил наезд на пешехода, следующего в попутном направлении по проезжей части местного проезда, после чего водитель автомашины «Тойота-Авенсис» допустил наезд на автомобиль ГАЗ-2818.В результате ДТП пешеход, мужчина 1976 г. р., госпитализирован в ГКБ № 24, диагноз: перелом позвоночника.на 34-м км дороги Н. Серги — Михайловск — Арти водитель автомашины «Лада-Ларгус», двигаясь в сторону г. Н. Серги, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на дорожное ограждение.В результате ДТП женщина 1970 г. р., пассажир автомобиля, получила травмы в виде ушиба грудной клетки, СГМ, назначено амбулаторное лечение.в Нижнем Тагиле на проспекте Мира водитель автомашины «Форд-Фокус», следуя по пр. Мира, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина 1965 г. р., пешеход, получила травмы: ушиб волосистой части головы, ушиб спины, ссадина правого локтя, назначено амбулаторное лечение.Водителей в нетрезвом состоянии — 30Выезд на полосу встречного движения — 45Непредоставление преимущества пешеходам — 286Нарушения водителями маршрутного транспорта — 52Детские удерживающие устройства — 91Ремни безопасности — 859Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.