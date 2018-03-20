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09:41 | 22.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 марта 2018 года
Так, в 16:00 на 282-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомашины «НИССАН Х-ТРЭЙЛ», двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Перми, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной «Ленд Ровер», двигающейся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомашины «НИССАН Х ТРЭЙЛ» скончался на месте ДТП; женщина 1977 г. р. — пассажир автомашины «НИССАН Х ТРЭЙЛ» — госпитализирована в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом грудной клетки, перелом грудного отдела позвоночника, тупая травма живота; водитель автомашины «Ленд Ровер» госпитализирован в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, открытые переломы обеих ног; девушка 1990 г. р. — пассажир автомашины «Ленд Ровер» — госпитализирована в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом правой руки, тупая травма живота.
В 20:15 на 10-м км ЕКАД водитель автомашины «Шкода-Октавия», следуя по ЕКАД со стороны аэропорта Кольцово в сторону г. Березовский, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1977 г. р., госпитализирован в 24-ю ГБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом левого бедра, травматический шок (скончался в больнице в 23:50).
В 12:00 в Екатеринбурге на улице Завокзальной водитель автомашины «Тойота-Авенсис», следуя по территории овощебазы № 4, допустил наезд на пешехода, следующего в попутном направлении по проезжей части местного проезда, после чего водитель автомашины «Тойота-Авенсис» допустил наезд на автомобиль ГАЗ-2818.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1976 г. р., госпитализирован в ГКБ № 24, диагноз: перелом позвоночника.
В 01:30 на 34-м км дороги Н. Серги — Михайловск — Арти водитель автомашины «Лада-Ларгус», двигаясь в сторону г. Н. Серги, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на дорожное ограждение.
В результате ДТП женщина 1970 г. р., пассажир автомобиля, получила травмы в виде ушиба грудной клетки, СГМ, назначено амбулаторное лечение.
В 11:30 в Нижнем Тагиле на проспекте Мира водитель автомашины «Форд-Фокус», следуя по пр. Мира, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП женщина 1965 г. р., пешеход, получила травмы: ушиб волосистой части головы, ушиб спины, ссадина правого локтя, назначено амбулаторное лечение.
За 21 марта выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 30
Выезд на полосу встречного движения — 45
Непредоставление преимущества пешеходам — 286
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 52
Детские удерживающие устройства — 91
Ремни безопасности — 859
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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