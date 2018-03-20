Житель Екатеринбурга признался, что за 10 лет зарегистрировал в своей квартире 20 тысяч иностранцев

09:09 | 22.03.2018

Прокуратура провела проверку квартиры в доме № 20 на улице Баумана, где, как выяснилось, зарегистрировано более шести тысяч человек.



В ходе проверки было установлено, что летом 2016 года в квартире было зарегистрировано 57 иностранцев, на момент возбуждения уголовного дела – уже около 1 тыс. человек, а через год, пока шло расследование, в квартире уже оказались зарегистрированы 6 844 иностранца.



- Был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тыс. иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В настоящее время в квартире зарегистрировано свыше 6,7 тыс. человек, так как у ряда иностранцев закончился срок регистрации по месту пребывания.



По итогам проверки прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от начальника УМВД Екатеринбурга активизировать расследование данного уголовного дела.





Фото: nashinovosti.com