Свердловскую область вновь атакуют холод и сильный ветер

22:54 | 21.03.2018

На Свердловскую область вновь надвигаются морозы и сильный ветер.



По информации Уральского гидрометцентра, уже завтра в отдельных районах ожидаются метели и снежные заносы. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при этом порывы могут достигать до 15-18 метров в секунду.



Температура воздуха ночью составит минус 8-13 градусов. Днем столбик термометра достигнет показателя минус 1 градус по Цельсию.



Фото: mnogo.media