«Справедливая Россия» может объединиться с КПРФ и ЛДПР

22:38 | 21.03.2018

Партия «Справедливая Россия» предложила объединиться оппозиционным думским фракциям в единый блок – речь идет о партиях КПРФ и ЛДПР. Соответствующую информацию сообщил на своей странице в Facebook депутат Дмитрий Ионин.



«Сегодня мы можем объединиться в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию», - отметил в своей записи Ионин. По мнению депутата, объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит объединить усилия для создания реального противовеса «Единой России».



Фото: kp.kg