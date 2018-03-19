Депутат Госдумы предложил вернуть Екатеринбургу мэра-хозяйственника

17:57 | 21.03.2018

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских обратился к депутатам Законодательного собрания Свердловской области с призывом вернуть Екатеринбургу прямые выборы сильного мэра-хозяйственника.



«Обращаюсь к коллегам из свердловского Заксобрания. По моим данным, областные власти на днях предложат вам отменить в Екатеринбурге выборы главы города. У меня на руках альтернативный законопроект, возвращающий столице Урала мэра-хозяйственника, за которого смогут проголосовать все горожане. Не позволим куцей комиссии навязывать нам градоначальника», - написал в соцсетях Андрей Альшевских.



Депутат предложил поделиться готовым документом с коллегами из Заксобрания.





Фото: upmonitor.ru