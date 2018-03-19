Евгений Куйвашев с помощью благотворительной акции в честь своего дня рождения собрал 5,1 млн руб. для больных детей

16:27 | 21.03.2018

Губернатор Свердловской области смог собрать 5,1 млн руб. для больных детей. Ранее глава Среднего Урала попросил всех, кто хочет оказать знак внимания в честь его дня рождения, присылать деньги в благотворительный фонд «Мы вместе», чтобы помочь трем больным детям. Сегодня Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств.



«Спасибо всем, кто последовал предложению и вместо покупки подарков на мой день рождения перечислил деньги в благотворительный фонд «Мы вместе». Получилось собрать 5,1 млн рублей. Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.



Также губернатор посоветовал своим коллегам последовать его примеру.



«Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно. Можем создать хорошую традицию», — говорится в сообщении.