ГИБДД запретила левые повороты на двух улицах Екатеринбурга

В Екатеринбурге по инициативе ГИБДД вводится запрет на левый поворот на следующих участках:- на улице Бакинских Комиссаров перед Кировградской (со стороны Калинина);- на улице Викулова перед Металлургов (со стороны Крауля).Запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения: на Бакинских Комиссаров — из-за плохой видимости встречного транспорта, на Викулова — для увеличения пропускной способности левого поворота с Викулова на Металлургов.