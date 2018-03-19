Евгений Куйвашев вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров

14:46 | 21.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял пятое место в рейтинге глав регионов, ведущих собственные блоги. Самым его цитируемым постом в феврале стало сообщение о символе заявки ЭКСПО-2025 — матрешке.



«Иногда самые лучшие решения — самые очевидные. Послом екатеринбургской заявки EXPO 2025 станет самый добрый русский символ — русская матрешка», — написал в Instagram Евгений Куйвашев. Он также запустил конкурс на рисунок самой необычной матрешки.



Согласно данным компании «Медиалогия», на первом месте рейтинга глав регионов — блогеров мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте — глава Чечни Рамзан Кадыров, третью строчку занял глава Якутии Егор Борисов, четвертое место — за главой Крыма Сергеем Аксеновым.





Фото: oblgazeta.ru