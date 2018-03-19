Восемь лет колонии получил тагильчанин за насилие в отношении представителей власти

14:28 | 21.03.2018

Ленинский суд Нижнего Тагила приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя Ивана Варенцева. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел утром 3 августа 2017 года в подъезде дома в Ленинском районе. Сотрудники полиции прибыли, чтобы доставить Варенцева в отделение, так как его подозревали в преступлении – открытом хищении чужого имущества с применением насилия. Однако мужчина отказался ехать и попытался скрыться, причинив телесные повреждения полицейским.



Отметим, что за насилие в отношении представителей власти Варенцев получил три года, к данному наказанию добавлен срок по предыдущему приговору. Кроме того, уралец должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: novosti-saratova.ru