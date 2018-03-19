Красноуфимский суд признал незаконным увольнение машиниста РЖД

13:55 | 21.03.2018

Работник РЖД, машинист локомотивного депо Красноуфимск Юрий С., смог доказать на суде, что его заставили уволиться из-за несчастного случая на железной дороге.



В июле 2017 года мужчина вез состав по маршруту Зюрзя — Агрыз. При этом в габарит попал пешеход, который шел навстречу электровозу. Как оказалось позже, пострадавший был инвалидом и имел психическое заболевание.



Тем не менее на следующий день после случившегося машинисту предложили уволиться во избежание увольнения по отрицательным мотивам. Юрий С. написал заявление под диктовку, однако через несколько дней решил отозвать свое заявление. Несмотря на это, мужчину уволили, после чего он обратился в суд.



Красноуфимский районный суд признал заявление о расторжении трудового договора недействительным и восстановил уральца в должности машиниста.





Фото: vca-tuva.ru