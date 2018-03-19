В Екатеринбурге стартовал ежегодный конкурс лучших налогоплательщиков

13:29 | 21.03.2018

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на конкурс «Лучший налогоплательщик года», соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб. Заявки можно отправлять до 10 мая. Победители станут известны 2 июня.



В конкурсе могут принять участие юридические лица, обеспечившие в 2017 году поступление налогов не менее 100 миллионов рублей – для организаций, не менее 5 миллионов – для малых и средних предприятий, не менее 1 миллиона – для индивидуальных предпринимателей.





Фото: bishelp.ru