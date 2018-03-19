Суд постановил демонтировать малахитовую полусферу, плавающую в Городском пруду

12:56 | 21.03.2018

Ленинский районный суд удовлетворил иск Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и принял решение о демонтаже малахитовой сферы, находящейся в Городском пруду Екатеринбурга, передают СМИ.



Напомним, что объект появился в 2014 году. С тех пор возникали разные версии, для чего он предназначен. Некоторые считали, что его построили к чемпионату мира по футболу. Сначала полусфера находилась у Театра драмы, потом ее переместили к ККТ «Космос».



На суде представитель ответчика отказался называть имя собственника, ссылаясь на коммерческую тайну, однако заявил, что решение суда будет обжаловано. По мнению ответчика, объект является маломерным судном и может спокойно плавать по Исети.





Фото: 163gorod.ru