В ближайшие выходные в Екатеринбурге вновь пройдет сельскохозяйственная ярмарка

12:41 | 21.03.2018

В эти выходные, 24 и 25 марта, на площади 1905 года пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Производители со всего Уральского региона представят свою продукцию: мед, соленья, ягоды, сушеные грибы, рыбу, мясо, а также сувениры из бересты, керамики, дерева и стекла и многое другое.



Сообщается, что изюминкой ярмарки станут свежие овощи из теплиц Екатеринбурга и Свердловской области.





Фото: екатеринбург.рф