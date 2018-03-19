В Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдет урок против расизма

10:53 | 21.03.2018

Сегодня на площадке Дома журналистов в Екатеринбурге, как и в других городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, пройдет урок против расизма. В мероприятии примут участие волонтеры.



«Урок направлен на профилактику дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки ЧМ-2018 на примере гуманистических ценностей футбола», — рассказали организаторы.





Фото: imenno.ru