Глава УГМК отказался отвечать на вопросы, связанные со сносом телебашни

19:29 | 20.03.2018

Сегодня, 20 марта, в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвящённая дальнейшим планам хоккейного клуба «Автомобилист». На конференции в качестве гендиректора «Автомобилиста» присутствовал глава УГМК Андрей Козицын.



«Мы считаем, что достигли отличных результатов, несмотря на то, что проиграли в первом же матче плей-офф. Будем и дальше работать. А скоро появится и ледовая арена», — заметил президент хоккейного клуба.



Однако отвечать на вопросы, касающиеся недостроенной телебашни, Козицын отказался наотрез, но уточнил, что с концепцией нового хоккейного корта до сих пор не определились, как и с точной датой сноса башни.



Напомним, сегодня на станциях метро появились объявления, в которых говорится, что метро будет закрыто в связи со сносом башни. Ориентировочно это случится 24 марта, в субботу.



Фото: whoiswhopersona.info