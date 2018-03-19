Прокуратура добилась выплаты зарплаты для работников аптеки в Нижнем Тагиле

17:22 | 20.03.2018

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку и установила, что ООО «Аптека № 91» имеет долги по зарплате с января по май 2017 года перед сотрудниками в размере свыше 835 тысяч рублей. При этом в июне 2017 года постановлением городской администрации аптека реорганизована из МУП в ООО и продана юридическому лицу. На тот момент задолженность уже имелась.



Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении бывшего директора МУП «Аптека № 91» и внесла представление в отношение директора ООО «Аптека № 91». На данный момент в результате действий прокуратуры задолженность полностью погашена.





Фото: nord-news.ru