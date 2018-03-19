Бюджет Свердловской области 2018 года увеличен на 7,4 млрд рублей

16:41 | 20.03.2018

В Свердловской области внесли изменения в бюджет на 2018 год. Прогноз по доходам увеличен на 7,4 млрд руб., по расходам — на 4,8 млрд руб. Данное решение было принято на заседании Заксобрания. Оно связано с устойчивой экономической ситуацией в регионе.



«Сегодня мы видим рост доходов по основным налоговым источникам. Так, только налог на прибыль за январь — февраль текущего года вырос в полтора раза относительно соответствующего периода прошлого года, что дает нам возможность вносить значительные изменения в бюджет», — рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания региона Владимир Терешков.



Таким образом, уточненный прогноз по доходам на 2018 год составил 221 млрд руб., по расходам — 230 млрд.



За счет корректировки бюджета планируется увеличить расходы на здравоохранение на 1,2 млрд руб., еще 1,7 млрд руб. направят на дороги и 157 млн — на агропромышленный комплекс.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, в 2018 году дефицит бюджета сократится на 2,6 млрд руб.





Фото: www.day.org.ru