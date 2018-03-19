В Березовском обнаружили 350 кг подозрительной животноводческой продукции

16:14 | 20.03.2018

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в торговых точках города Березовского 352 кг животноводческой продукции, находившейся на реализации без ветеринарных сопроводительных документов.



Проверка проводилась 17 марта в рамках выявления опасного в ветеринарно-санитарном отношении продовольственного сырья, как потенциального источника распространения африканской чумы свиней и других болезней животных и человека.



«По результатам контрольно-надзорного мероприятия составлено 4 административных протокола, снято с реализации 352 кг», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.





Фото: primkrolik.ru