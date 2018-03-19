Неизвестные ограбили ломбард на улице Баумана в Екатеринбурге

16:01 | 20.03.2018

Сегодня ночью в Екатеринбурге ограбили ломбард, расположенный по адресу улица Баумана, 58.



Злоумышленники проникли в ломбард, взломав дверь. По предварительной информации, грабителей было двое. Ущерб составил около пяти миллионов рублей. Из ломбарда вынесли драгоценности и деньги.