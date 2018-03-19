В Екатеринбурге нашли квартиру, в которой проживает без малого 7000 человек

Самая населённая в стране квартира обнаружена сотрудниками прокуратуры в Екатеринбурге, на улице Баумана, 20. Об этом на заседании городской думы сообщила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.Как рассказала глава надзорного ведомства города, первоначально обратили внимание на квартиру, когда в ней проживало 57 человек, было возбуждено дело по фиктивной постановке на учет. И вот пока это дело велось, число проживающих в квартире увеличилось в 120 (!) раз, и в настоящий момент в квартире прописано (зарегистрировано) 6884 человека.А ведь, казалось бы, обыкновенная квартира в обыкновенном, старой постройки, доме.Прокурор города небезосновательно задала вопрос начальнику УМВД России по Екатеринбургу Сергею Кулагину, который как раз отчитывался о работе ведомства перед депутатами городской думы. Она спросила, почему участковые уполномоченные, работающие на территории, допустили такое.Фото: Google/карты