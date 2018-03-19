15:39 | 20.03.2018

Утром 24 марта в Екатеринбурге закроют несколько станций метро. Объявления появились сегодня на входе в подземку.



Сообщается, что проехать нельзя будет с 9:00 до 11:30 от станции «Площадь 1905 года» до «Ботанической» в обоих направлениях.



Причины закрытия не уточняются. Возможно, это связано со сносом телебашни. По информации СМИ, снос планируется на утро 24 марта.