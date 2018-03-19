Екатеринбургская полиция задержала мужчину, напавшего на пенсионерку на Бебеля. Разыскиваются другие пострадавшие

В Екатеринбурге полиция задержала 40-летнего местного жителя, ограбившего пенсионерку 23 ноября прошлого года.Инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Бебеля. Мужчина подкараулил 70-летнюю женщину, забрал у нее сумку и сорвал серьги. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, подозреваемого, ранее судимого местного жителя, удалось задержать 19 марта в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Сейчас полиция разыскивает других возможных пострадавших от действий подозреваемого. Если Вы узнали его, просьба позвонить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-11 (дежурная часть), +79634448295 (уголовный розыск).