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Новости дня


15:15 | 20.03.2018

Екатеринбургская полиция задержала мужчину, напавшего на пенсионерку на Бебеля. Разыскиваются другие пострадавшие

В Екатеринбурге полиция задержала 40-летнего местного жителя, ограбившего пенсионерку 23 ноября прошлого года.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Бебеля. Мужчина подкараулил 70-летнюю женщину, забрал у нее сумку и сорвал серьги. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, подозреваемого, ранее судимого местного жителя, удалось задержать 19 марта в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас полиция разыскивает других возможных пострадавших от действий подозреваемого. Если Вы узнали его, просьба позвонить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-11 (дежурная часть), +79634448295 (уголовный розыск).

Екатеринбургская полиция задержала мужчину, напавшего на пенсионерку на Бебеля. Разыскиваются другие пострадавшие

Екатеринбургская полиция задержала мужчину, напавшего на пенсионерку на Бебеля. Разыскиваются другие пострадавшие

Екатеринбургская полиция задержала мужчину, напавшего на пенсионерку на Бебеля. Разыскиваются другие пострадавшие

Екатеринбургская полиция задержала мужчину, напавшего на пенсионерку на Бебеля. Разыскиваются другие пострадавшие


Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

© «Вечерние Ведомости»

 


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