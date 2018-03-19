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14:37 | 20.03.2018
Плохая уборка дорог становится сопутствующим фактором каждого второго ДТП на Среднем Урале
«Повсеместно имеются недостатки в виде заснеженных улиц и дорог, а также есть участки, где на проезжей части имеется снежный накат. Кроме этого, должностными лицами организаций, являющихся собственниками дорог, не осуществляется контроль за выполнением работ по приведению улично-дорожной сети в безопасное для дорожного движения состояние», — говорится в сообщении.
Так, по данным Госавтоинспекции, неудовлетворительное состояние дорог становится сопутствующим фактором возникновения каждого второго ДТП. Всего за сутки выдано более 200 предписаний на устранение недостатков содержания автодорог.
За минувшие сутки на территории Свердловской области произошло 144 ДТП, в которых два человека погибли и еще девять получили травмы, в том числе один ребенок.
Смертельная авария произошла в Камышловском районе. Здесь столкнулись пассажирский автобус, легковой и грузовой автомобили. В результате погибли два человека. На месте ДТП выявлены недостатки зимнего содержания проезжей части.
Отметим, что в Нижнесергинском районе зафиксировано ДТП с участием снегоуборочных машин. Водитель КамАЗа, очищавшего дорогу от снега, потерял управление, и машина врезалась в другой снегоуборочный автомобиль, который, в свою очередь, столкнулся с третьим. В результате пострадал один из водителей. Его пришлось госпитализировать.
© «Вечерние Ведомости»
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