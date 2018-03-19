На Урале госпитализировали несколько человек, прибывших из Таиланда. Самолет продезинфицировали

14:13 | 20.03.2018

Сегодня в санитарно-карантинный пункт аэропорта Кольцово поступила информация о том, что 10 пассажиров на борту самолета, следующего из Таиланда, пожаловались бортпроводникам на недомогание. По прилете всех пассажиров данного рейса осмотрели. Выявлены пять пассажиров с признаками острой кишечной инфекции. Трое человек госпитализированы, двое отказались от госпитализации.



Также проведена дезинфекция самолета, отобраны пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде. Ситуация находится на контроле свердловского управления Роспотребнадзора.





Фото: fishki.net