В Екатеринбурге на ремонте дорог в 2018 году сэкономят 87 млн рублей

13:40 | 20.03.2018

Завершены торги по ремонту трасс в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что программа предусматривает ремонт 138 км дорог екатеринбургской агломерации, в том числе 28,5 км федеральных дорог, почти 80 км дорог регионального и межмуниципального значения и 30 км уличной сети Екатеринбурга.



Все государственные контракты на ремонт данных дорог должны быть заключены до 31 марта. Уже известно, что на торгах удалось сэкономить более 87 млн руб., что составляет примерно 17,5 % от суммы, выделенной на работы.



Отметим, что в текущем году планируется отремонтировать участки автодорог Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (обратное направление), Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Белоярский — Асбест, Богданович — Сухой Лог и другие. В Екатеринбурге предусмотрен ремонт улиц Белинского, Технической, Блюхера, Шефской, 8 Марта и других.